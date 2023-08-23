Названы способы, которые помогут избавиться от храпа во сне

Храп не только приносит дискомфорт, но и может грозить серьезными проблемами со здоровьем, в том числе, стрессом и повышением давления. О том, как избавиться от недуга, "Общественная служба новостей" узнала у экспертов.

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Так, первый вариант - аптечные средства. Например, спрей на основе лечебных растительных компонентов, который способствует повышению тонуса носоглоточной мускулатуры и уменьшать отек слизистой.

Кроме того, существует ряд народных средств, которые помогают от храпа. Перед сном можно промывать нос соленой водой или закапывать облепиховое масло в каждую ноздрю по две капли, советуют специалисты.