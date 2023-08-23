Названы способы, которые помогут избавиться от храпа во сне
Храп не только приносит дискомфорт, но и может грозить серьезными проблемами со здоровьем, в том числе, стрессом и повышением давления. О том, как избавиться от недуга, "Общественная служба новостей" узнала у экспертов.
Так, первый вариант - аптечные средства. Например, спрей на основе лечебных растительных компонентов, который способствует повышению тонуса носоглоточной мускулатуры и уменьшать отек слизистой.
Кроме того, существует ряд народных средств, которые помогают от храпа. Перед сном можно промывать нос соленой водой или закапывать облепиховое масло в каждую ноздрю по две капли, советуют специалисты.
Помимо этого, в случае, если храп угрожает здоровью человека, можно прибегнуть к хирургическим методам, которые устранят анатомические дефекты, вызывающие храп. Их выбор будет зависеть от причины появления храпа. Например, септопластика поможет восстановить деформированную носовую перегородку, увулопалатопластика - уменьшить размеры небного язычка и уплотнить ткани самого мягкого неба.