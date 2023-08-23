Чем опасен лишний вес

Избыточный вес может привести к ухудшению зрения и депрессии. Об этом сообщила врач-терапевт и диетолог Елена Тихомирова.

© Вечерняя Москва

— Избыточный вес может вызвать проблемы со зрением, потому что избыточный жир может накапливаться вокруг глазного яблока и оказывать давление на него, вызывая отек и увеличение внутриглазного давления. Это может привести к порче зрения, — пояснила она в беседе с Life.

Также, по словам медика, при избыточном весе сосуды страдают в первую очередь. Это может привести к развитию артериальной гипертензии, инсультам и серьезным заболеваниям сердца. Еще увеличение массы тела может привести к развитию сахарного диабета.

Кроме того, лишний вес увеличивает нагрузку на суставы и позвоночник, это может вызвать артрозы и боли в суставах и связках. Накопление избыточного жира в организме может вызывать отек мозга, что способно привести к депрессии, предупредила Тихомирова.

Также возможно снижение либидо у мужчин, а у женщин проблемы с беременностью.