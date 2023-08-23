Сколько крови можно потерять и не умереть

Если человек теряет до 40% крови, то его жизнь уже под серьёзной угрозой. Если вытекает свыше 40%, то нужно срочное переливание и другие экстренные меры.

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Однако все эти цифры весьма условны, подчеркнула эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Ольга Уланкина.

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При некоторых обстоятельствах человек может погибнуть при кровопотере в несколько десятков миллилитров.

Сколько крови терять опасно

У мужчин и женщин неодинаковый объём крови. У взрослого мужчины в организме около 5–6 л крови, то есть 70 мл на 1 кг веса. У женщин циркулирует 3,5–4,5 л, примерно 60 мл на 1 кг.

Массивной кровопотерей обычно считают 1,5 л (25–30% объёма циркулирующей крови) в один момент или до 2,5 л (50% общего ОЦК) за 3 часа. Больше 40% кровопотери — уже критично. Если не принять меры, человек может скончаться.

Внешнее кровотечение

Кровотечение бывает внешним и внутренним.

Внешнее разделяется на три вида:

капиллярное — кровь вытекает медленнее и быстро свёртывается. Такое кровотечение бывает, когда берут кровь;

венозное — вытекает не слишком быстро, но так просто остановить её не выйдет;

артериальное — самое интенсивное и опасное, кровь «выстреливает» из раны пульсирующей струёй.

Если повреждается крупный сосуд, то нужно срочно вызывать скорую. Пока медики едут, надо наложить на рану бинт или чистую ткань, прижать или сделать давящую повязку. При артериальном кровотечении плеча или бедра следует наложить жгут, но не на голое тело. Его необходимо снять максимум через 30 минут в холодное время года и через час летом.

Внутреннее кровотечение

Когда кровь выливается внутрь организма, риск умереть выше. Замечают его не сразу, поэтому теряется драгоценное время.

Вот какие симптомы бывают при внутреннем кровотечении:

внезапная слабость;

учащение пульса;

падение давления;

бледность;

холодный пот;

обморок или предобморочное состояние.

При таких симптомах надо срочно вызвать скорую помощь.

Уланкина подчеркнула, что, когда речь идёт о внутреннем кровотечении, то смертельными могут оказаться минимальные объёмы.