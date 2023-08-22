Врач назвал способ борьбы с сутулостью

Травматолог-ортопед Александр Снетков назвал способы борьбы с сутулостью. Его слова приводит «Аргументы и Факты».

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Врач заявил, что поддержание ровной осанки — энергозатратное мероприятие, которое требует прочного мышечного корсета и дисциплины. Он посоветовал заниматься общей физической подготовкой, при которой укрепятся мышцы спины, в частности ходить в бассейн.

Снетков добавил, что сутулость чаще всего сопровождает офисных сотрудников, которые не заботятся о развитии мышц, поддерживающих их спину и шею. По его мнению, из-за этого они чаще устают, испытывают головные боли, боли в шее и в грудном отделе позвоночника.