Названы неожиданные последствия ожирения

Ожирение может привести к развитию различных заболеваний и осложнений, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова. По ее словам, это не только сахарный диабет, но и проблемы со зрением, и отклонения в либидо и даже психике.

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Как объяснила диетолог, ожирение бьет в первую очередь по сосудам, в результате чего может повыситься артериальное давление, что в свою очередь увеличивает риск развития инсультов и заболеваний сердца. Также излишняя жировая масса может оказывать дополнительную нагрузку на сердце, вынуждая его работать быстрее или срываться с ритма.

Увеличение массы тела может приводить к развитию сахарного диабета второго типа, продолжила врач. Кроме того, избыточный вес увеличивает нагрузку на суставы и позвоночник, в результате чего появляется отечность и артрозы. А еще лишний вес может стать даже причиной депрессии, так как накопление жира в организме способно привести к мини-отеку мозга, что в свою очередь снизит эмоциональный фон. Также ожирение может способствовать увеличению внутриглазного давления, вызывая отек, из-за чего портится зрение.

Избыточный вес и ожирение могут приводить к жировому гепатозу или накоплению жира в печени, способствуя нарушению ее функций и ослаблению работы всего организма.

Специалист также рассказала, что жир выделяет фермент ароматазу, который трансформирует мужской гормон тестостерон в женский половой гормон эстроген, снижая либидо и мужественность у мужчин и провоцируя бесплодие у женщин.