Может ли организм накопить витамины за летние месяцы
Некоторые люди уверены, что за лето организм накапливает витаминов едва ли не на год вперед из-за обилия фруктов и овощей. Но это не так. Об этом рассказала в эфире радио Sputnik врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.
«Витаминные комплексы нужно принимать круглогодично. Если люди считают, что они летом поели фруктов и овощей, купленных на рынках или в магазинах, и набрались витаминов на целый год, это не так. Почва, на которой выращивают овощи и фрукты, часто бывает обеднена, витаминов не так много. Водорастворимые витамины через какое-то время выводятся из организма, накапливаются только жирорастворимые витамины – D, E, A», – сказала диетолог.
Врач также порекомендовала на протяжении всего года принимать омега-3 жирные кислоты. Омега – универсальный строитель клеточной структуры, например, клеточной стенки. При этом от качества клеточной стенки зависит, как работают клетки, заключила эксперт.