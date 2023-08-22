Может ли организм накопить витамины за летние месяцы

«Витаминные комплексы нужно принимать круглогодично. Если люди считают, что они летом поели фруктов и овощей, купленных на рынках или в магазинах, и набрались витаминов на целый год, это не так. Почва, на которой выращивают овощи и фрукты, часто бывает обеднена, витаминов не так много. Водорастворимые витамины через какое-то время выводятся из организма, накапливаются только жирорастворимые витамины – D, E, A», – сказала диетолог.