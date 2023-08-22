Тренер рассказала, как найти мотивацию для занятий спортом

Восемь ног осьминога — восемь побед человека над собой, а дальше он выбирает, что для него основное или важно все в совокупности. Здоровье, самореализация, уверенность в себе, хорошее настроение, заряд энергии на весь день, красивая фигура, возможность общения, экономия времени — все это человек может сделать, занимаясь спортом. Поэтому осьминог может работать как символ, — посоветовала Волынкина.