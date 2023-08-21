Что такое флоатинг и чем он полезен
Жизнь в мегаполисе полна стресса: недосып, переутомление, множество срочных задач. В последние годы набирает популярность новый метод борьбы с утомляемостью и плохим настроением — флоатинг.
“Рамблер” разобрался, кому может быть полезна процедура, и как она влияет на человека.
Что такое флоатинг
Флоатинг — процедура, при которой человек находится в специальной камере, наполненной раствором сульфата магния. Это современный метод сенсорной депривации — прекращения воздействия на один или несколько органов чувств.
Польза
Флоатинг считается относительно новым методом лечения. Однако у него есть определенные плюсы:
- Снижает тревожность и уровень стресса.
- Улучшает настроение благодаря полному расслаблению.
- Уменьшает мышечные спазмы.
- Нормализуется артериальное давление.
- Улучшает сон.
- Ускоряет восстановление после физических нагрузок.
- Нормализует умственную и физическую активность.
Противопоказания
Процедуру нельзя проходить определенным категориям людей. Избегать флоатинга следует при:
- Клаустрофобии.
- Открытых ранах и кожных заболеваниях.
- Гипертонии.
- Эпилепсии.
- Инфекционных болезнях.
- Острых и хронических отитах.
- Плохом самочувствии.
- Критических днях.
- Алкогольном и наркотическом опьянении.
Перед процедурой следует снять контактные линзы. Если до этого проводилась эпиляция или агрессивный пилинг, делать флоатинг нельзя — соль попадет в открытые раны и вызовет раздражение.
Людям, склонным к аллергии, тоже стоит проходить флоатинг с осторожностью. Если у вас есть заболевания, которые не входят в противопоказания, советуем проконсультироваться с врачом перед прохождением процедуры.