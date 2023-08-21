Что такое флоатинг и чем он полезен

Жизнь в мегаполисе полна стресса: недосып, переутомление, множество срочных задач. В последние годы набирает популярность новый метод борьбы с утомляемостью и плохим настроением — флоатинг.

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“Рамблер” разобрался, кому может быть полезна процедура, и как она влияет на человека.

Что такое флоатинг

Флоатинг — процедура, при которой человек находится в специальной камере, наполненной раствором сульфата магния. Это современный метод сенсорной депривации — прекращения воздействия на один или несколько органов чувств.

Польза

Флоатинг считается относительно новым методом лечения. Однако у него есть определенные плюсы:

Снижает тревожность и уровень стресса. Улучшает настроение благодаря полному расслаблению. Уменьшает мышечные спазмы. Нормализуется артериальное давление. Улучшает сон. Ускоряет восстановление после физических нагрузок. Нормализует умственную и физическую активность.

Противопоказания

Процедуру нельзя проходить определенным категориям людей. Избегать флоатинга следует при:

Клаустрофобии. Открытых ранах и кожных заболеваниях. Гипертонии. Эпилепсии. Инфекционных болезнях. Острых и хронических отитах. Плохом самочувствии. Критических днях. Алкогольном и наркотическом опьянении.

Перед процедурой следует снять контактные линзы. Если до этого проводилась эпиляция или агрессивный пилинг, делать флоатинг нельзя — соль попадет в открытые раны и вызовет раздражение.