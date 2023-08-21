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Что такое флоатинг и чем он полезен

Жизнь в мегаполисе полна стресса: недосып, переутомление, множество срочных задач. В последние годы набирает популярность новый метод борьбы с утомляемостью и плохим настроением — флоатинг.

Что такое флоатинг и чем он полезен
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“Рамблер” разобрался, кому может быть полезна процедура, и как она влияет на человека.

Что такое флоатинг

Флоатинг — процедура, при которой человек находится в специальной камере, наполненной раствором сульфата магния. Это современный метод сенсорной депривации — прекращения воздействия на один или несколько органов чувств.

Польза

Флоатинг считается относительно новым методом лечения. Однако у него есть определенные плюсы:

  1. Снижает тревожность и уровень стресса.
  2. Улучшает настроение благодаря полному расслаблению.
  3. Уменьшает мышечные спазмы.
  4. Нормализуется артериальное давление.
  5. Улучшает сон.
  6. Ускоряет восстановление после физических нагрузок.
  7. Нормализует умственную и физическую активность.

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Противопоказания

Процедуру нельзя проходить определенным категориям людей. Избегать флоатинга следует при:

  1. Клаустрофобии.
  2. Открытых ранах и кожных заболеваниях.
  3. Гипертонии.
  4. Эпилепсии.
  5. Инфекционных болезнях.
  6. Острых и хронических отитах.
  7. Плохом самочувствии.
  8. Критических днях.
  9. Алкогольном и наркотическом опьянении.

Перед процедурой следует снять контактные линзы. Если до этого проводилась эпиляция или агрессивный пилинг, делать флоатинг нельзя — соль попадет в открытые раны и вызовет раздражение.

Людям, склонным к аллергии, тоже стоит проходить флоатинг с осторожностью. Если у вас есть заболевания, которые не входят в противопоказания, советуем проконсультироваться с врачом перед прохождением процедуры.

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