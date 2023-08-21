Зачем нужен цинк в продуктах питания?

Цинк - важный минерал, необходимый для поддержания здоровья нашего организма. Он выполняет целый ряд функций, включая укрепление иммунной системы, улучшение зрения, ускоряет заживление ран и сохраняет здоровую кожу. Но мало кто знает, в каких продуктах содержится наибольшее количество этого ценного элемента. Об этом мы сегодня и поговорим.

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Самый богатый источник цинка в морепродуктах. Раки, креветки, устрицы и мидии содержат высокие концентрации цинка, что делает их идеальным выбором для любителей. Одна порция устриц содержит около 74 мг цинка, что составляет почти весь дневной рекомендованный объем для взрослого человека.

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Мясо также является хорошим источником цинка. Говядина, свинина и баранина содержат значительные количества этого минерала. Птица – индейки, курица и утка – также богаты цинком. Порции мяса в 100 граммах обеспечат организм существенным количеством цинка.

Орехи и семена тоже содержат цинк. Тыквенные семечки, арахис, кешью, миндаль, фундук и грецкие орехи являются отличным источником этого минерала. Они также богаты витаминами, антиоксидантами и другими питательными веществами.

Злаки, особенно пшеничные отруби, также содержат цинк. Их можно добавлять к мюсли, йогурту или выпечке для увеличения потребления цинка.

Овощи с высоким содержанием цинка – шпинат, горох, цветная капуста и брокколи. Они также богаты другими питательными веществами и важными витаминами, поэтому включение их в рацион питания является важным для общего благополучия.

Почему важно включать в рацион питания цинк?

Вот почему важно питаться продуктами, в которых содержится цинк.

Минерал участвует в регуляции работы иммунной системы. Он является необходимым элементом для нормального функционирования иммунных клеток, таких как лимфоциты и нейтрофилы.

Помогает укрепить иммунитет, защитить организм от инфекций и болезней, а также способствует быстрому заживлению ран и ранок.

Цинк необходим для правильного роста и развития организма, особенно в детском и подростковом возрасте.

Участвует в процессе деления клеток, синтезе белков и ДНК, обеспечивая нормальное развитие тканей, костей и мышц.

Оказывает положительное влияние на функцию щитовидной железы, что способствует нормализации обмена веществ.

Еще одним важным свойством цинка является его антиоксидантная активность. Он защищает клетки организма от свободных радикалов, которые могут вызвать повреждение ДНК, ускорить процессы старения. Цинк помогает сохранить здоровье кожи, волос, ногтей и способствует их быстрому восстановлению при повреждениях.