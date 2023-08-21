Врач назвала 3 самых полезных для человека вида чая

Одним из лидеров рейтинга оказались напитки на основе мяты и мелиссы.

Врач Екатерина Волкова рассказала, какие чайные напитки способны оказывать благотворное влияние на организм человека. Один из таких — чай с мелиссой и мятой.

Выпиваем чашку чая с мятой или мелиссой и наслаждаемся приятным сном. Только не надо добавлять к напитку сахар», — рассказала Волкова редакции «Доктор Питер».