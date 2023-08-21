Врач назвала 3 самых полезных для человека вида чая
Одним из лидеров рейтинга оказались напитки на основе мяты и мелиссы.
Врач Екатерина Волкова рассказала, какие чайные напитки способны оказывать благотворное влияние на организм человека. Один из таких — чай с мелиссой и мятой.
Выпиваем чашку чая с мятой или мелиссой и наслаждаемся приятным сном. Только не надо добавлять к напитку сахар», — рассказала Волкова редакции «Доктор Питер».
Если же нужно стабилизировать повышенное артериальное давление, стоит пить чай из липы.