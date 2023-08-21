Уровень оказания стоматологических услуг в России

Давно ли мысли о лечении зубов и посещении кабинета с ужасной бормашиной могли быть исключительно неприятными и негативными? Редко кто ходил на профилактические осмотры, а уж о профессиональной гигиене вообще никто не знал. С лечением тянули до последнего, и чаще всего в итоге теряли больной зуб. Было это каких-то тридцать лет назад. С тех пор сфера стоматологических услуг пережила ряд серьезных трансформаций, напоминает кандидат медицинских наук стоматолог-терапевт Кристина Игоревна Месропова.

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Вернемся на три десятилетия назад — тогда в нашей стране только-только появились частные клиники, где оборудование казалось космическим, и также космической была стоимость даже простых манипуляций. Потом частных клиник становилось всё больше, а цены постепенно становились доступнее. Одновременно менялось и отношение людей к своему здоровью — и в привычку у многих вошли регулярные визиты к стоматологу, использование зубных нитей и ирригаторов. Хотя, конечно, в этом вопросе ещё есть куда расти — согласно результатам опроса одного из магазинов электроники, 22% опрошенных

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записываются к стоматологу только в случае острой боли. А регулярно, то есть, раз в год проверяют состояние зубов всего 25% опрошенных.

Можно сказать, что сегодня наблюдается тенденция активного развития доступной профессиональной стоматологии, повышается общий уровень оказания стоматологической помощи, а современные материалы, инструменты и технологии позволяют врачам творить чудеса, сохраняя зубы и возвращая им здоровье. Красивая улыбка, ровные белые зубы — это уже не прерогатива обеспеченных людей. Это может позволить себе каждый.

Вместе с этим заметно вырос уровень обслуживания и в государственных стоматологических клиниках. И там уже нет тех бормашин, которые приводили в ужас одним своим видом и звуком. А пациентам предлагаются современные методы лечения, безопасные и надёжные материалы.

И это отлично, ведь стоматологическая помощь необходима, без преувеличения, каждому.

Сравним с Европой?

Сравнивая уровень компетенций и квалификаций наших стоматологов и их коллег из Европы и США, можно однозначно сказать, что мы ни в чём не уступаем. Наши доктора активно принимают участие в международных симпозиумах, оперативно осваивают все новые методики и технологии, а подчас и сами изобретают новые способы лечения.

Что же касается доступности стоматологического лечения, то в этом вопросе мы даже в более выигрышной ситуации. Записаться к врачу на ближайшее время, посетить стоматолога в вечернее время после работы, оперативно получить нужное лечение — всё это возможно не только в крупных городах нашей страны. Высокий уровень стоматологических услуг в небольших городах в сочетании с очень доступными ценами породили такое явление как «стоматологический туризм». На лечение в нашу страну до пандемии приезжали даже из других стран!

«Узкие места»

Конечно, есть и проблемы. Они связаны с общей реформой здравоохранения, отсутствием стандарта профилактических программ. Не стоит забывать и о пандемии, и о закрытых границах — нарушение логистических цепочек повлекло за собой рост цен. И, как следствие, с 2021 по 2022 год количество приёмов пациентов в коммерческих стоматологических клиниках нашей страны снизилось с 77,7 млн до 71,3 млн, то есть, на 8,2% (по данным BusinesStat).

Не достигнут и желаемый уровень информированности пациентов, да и многие стоматологические кабинеты нуждаются в более современном оснащении. Но главное, что ситуация не замерла в одной точке. Постоянные инновации, а стоматологическая отрасль, как и любая другая не стоит на месте, стимулирует рост и развитие не только предоставляемых услуг, но и самих врачей. Появляются клинико-образовательные центры, в которых проводят онлайн и оффлайн обучение по самым востребованным направлениям, позволяя врачам-стоматологам повышать свой профессиональный уровень, овладевать инновационными техниками и отрабатывать необходимые навыки.

«Учитывая новые социально-экономические условия, система обязательного медицинского страхования, правовое регулирование работы стационарных кабинетов вне стен стоматологических учреждений, современное развитие стоматологии, безусловно, требуют поиска определённых дополнительных административных решений и финансовых ресурсов. Именно к этому необходимо стремиться. Только такие преобразования дадут возможность оказывать стоматологическую помощь своевременно, профессионально и доступно для всех категорий граждан»,