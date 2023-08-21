Как подготовиться к смене сезонов

МОСКВА, 21 августа, ФедералПресс. Лето заканчивается, а это значит, что следует подготовить организм к осенне-зимнему периоду. Приход осени влияет на циркадные ритмы человека и нередко вызывает усталость. Подробности рассказывает кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

«Когда световой день становится короче, наше тело может испытывать дисбаланс в циркадных ритмах, что может привести к сонливости и слабости», – отмечает врач.

По словам Кутушова, чтобы побороть сонливость в этот период, можно кофе заменить на бодрящий зеленый чай, пить воду с лимоном и употреблять больше цитрусовых. Россиянам рекомендуют регулярно есть богатые витамином D и железом продукты. Все это мы можем найти в жирной рыбе, яйцах, молоке, йогуртах, птице, орехах, красном мясе и зеленых овощах. Полезным также будет скорректировать режим сна и пройти обследование до наступления холодов, передает «Мослента».