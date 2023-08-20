Кардиолог назвала пять причин начать регулярные занятия спортом

Врач заявила, что системная физическая нагрузка повышает общую физическую выносливость организма, улучшает кровообращение и способствует укреплению сердечной мышцы.

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Она выделила пять основных причин начать тренировки прямо сейчас и продолжать их регулярно.

Физическая активность укрепляет сердце. Тренировки заставляют сердце работать более интенсивно тем самым укрепляет сердечную мышцу и улучшает его способность перекачивать кровь.

Регулярные занятия спортом приводят к расширению капилляров и улучшению кровотока. Это позволяет переносить больше кислорода и питательных веществ к мышцам и органам, а также удалять отходы и токсины из организма.

Регулярные тренировки могут нормализовать артериальное давление, утверждает врач. Стенки сосудов и артерий укрепляются, их эластичность повышается, как и их способность расширяться и сужаться при необходимости.

Занятия спортом помогают повысить уровень "хорошего" холестерина - элипопротеинов высокой плотности и снизить уровень "плохого" - липопротеинов низкой плотности. Это способствует снижению риска сердечно-сосудистым заболеваний и обеспечивает снижение вероятности образования бляшек в артериях.

Регулярные занятия спортом способствуют улучшению общего уровня выносливости организма. В этом случае сердце может работать более эффективно даже при повышенной нагрузке.

Наиболее подходящими видами спорта даже для начинающих является ходьба, в том числе и скандинавская, велопрогулки и плавание.