Эксперт рассказала о правильной технике дыхания во время тренировок

Чемпионка России по фитнес-бикини Екатерина Усманова рассказала о правильной технике дыхания при силовом тренинге. Ее слова приводит «Чемпионат».

Усманова заявила, что в упражнениях, где предусмотрено опускание, важно производить глубокий вдох носом при снижении и продолжительный выход ртом при поднятии. Она пояснила, что такая техника позволяет активизировать пресс, особенно внутренние мышцы, что способствует созданию плоского живота.

Эксперт подчеркнула, что следует придерживаться этой схемы на протяжении всего упражнения и не задерживать дыхание. Это объясняется тем, что нехватка кислорода может снизить эффективность тренировки и привести к быстрому утомлению.