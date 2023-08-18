Почему у любителей шашлыка трясутся руки

Обычно люди сторонятся человека, который трясется словно в ознобе. Вдруг он наркоман или страдает болезнью Паркинсона. Но причин для тремора гораздо больше. Одна из них – любовь к шашлыкам.

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Патологический тремор может возникнуть из-за черепно-мозговой травмы, психопатологии, заболеваний мозжечка и болезни Паркинсона, словом, любых неврологических патологий.

«Определить болезнь Паркинсона можно по четырем признакам: усиленное дрожание конечностей, челюсти или головы; замедленные движения; спазмы мышц туловища, рук и ног; нарушение координации движений, вплоть до потери равновесия», – рассказала журналистам aif.ru врач-невролог Москов­ской област­ной больницы имени профессора Розанова Инга Валентирова.

Этот недуг не поддается лечению. Врачи лишь могут с помощью лекарств улучшить качество жизни больного.

Человек также может трястись из-за эссенциального тремора. Он может проявиться как у подростков, так и ближе к 40 годам. Такой тремор не опасен, но ведет к психосоциальным проблемам у человека, поскольку больной начинает избегать социальных контактов, становится раздражительным и конфликтным, отмечает врач.

«Главная причина эссенциального тремора – наследственный фактор по ауто­сомно-доминантному типу. Среди других причин: длительный контакт с некоторыми веществами: свинец, ртуть, марганец, мышьяк, пристрастие к курению, наркотикам, алкоголю, большим дозам кофеина, а также злоупотребление лекарствами», – рассказала Валентирова.

Тремор также может появиться из-за избытка в пище алкалоида b-карболина. По словам врача, он образуется при жарке мяса на высокой температуре.

«Если вы очень любите шашлыки, ешьте их реже», – предостерегает специалист.