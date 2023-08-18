Ученые: кардио-упражнения могут снизить развитие рака на 40 процентов
Новое исследование показало, что физическая активность, особенно та, которая приносит пользу сердечно-дыхательной системе, может снизить риск развития девяти видов рака на 40 процентов.
Исследование, опубликованное на этой неделе в Британском журнале спортивной медицины, показывает, что риск развития рака мозга, желудка, поджелудочной железы, печени, толстой кишки, прямой кишки, пищевода, почек и легких можно снизить с помощью сердечно-сосудистой системы.
Исследователи обнаружили, что более высокая кардиореспираторная подготовка в возрасте 18 лет была связана с более низким риском диагностирования девяти из 18 локализованных видов рака.
Хотя физическая подготовка уже давно связана со снижением риска развития рака , это первое исследование, в котором изучается связь между снижением риска и кардиореспираторной подготовленностью. Чтобы получить свои результаты, исследователи использовали шведскую базу данных для отслеживания одного миллиона новобранцев, которые поступили на военную службу в период с 1968 по 2005 год. Чтобы быть допущенными, кандидаты должны были пройти обычные тесты на артериальное давление, ИМТ, рост и вес, а также физическую силу. оценки, гарантируя, что это были одни из самых здоровых образцов, доступных для изучения.