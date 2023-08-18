Ученые: кардио-упражнения могут снизить развитие рака на 40 процентов

Хотя физическая подготовка уже давно связана со снижением риска развития рака , это первое исследование, в котором изучается связь между снижением риска и кардиореспираторной подготовленностью. Чтобы получить свои результаты, исследователи использовали шведскую базу данных для отслеживания одного миллиона новобранцев, которые поступили на военную службу в период с 1968 по 2005 год. Чтобы быть допущенными, кандидаты должны были пройти обычные тесты на артериальное давление, ИМТ, рост и вес, а также физическую силу. оценки, гарантируя, что это были одни из самых здоровых образцов, доступных для изучения.