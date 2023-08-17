Как оставаться здоровым и причем тут чек-ап – эксперт

Часто простые симптомы – такие как продолжительные или сильные головные боли, продолжительное повышение температуры тела, долгий насморк или кашель, быстрая утомляемость, затрудненное дыхание или увеличение объемов той или иной части тела и другие привычные проблемы со здоровьем – это сигналы о развивающемся серьезном заболевании, «патологии», как говорят врачи. Между тем мало кто при их наличии спешит обращаться к специалистам, а напрасно: запущенное заболевание, на поздней стадии, лечить бывает гораздо сложнее, чем в самом его начале, а в некоторых случаях уже и невозможно. При этом обезопасить себя от опасных ситуаций со здоровьем и проверить его сразу и в полном объеме достаточно просто – для этого существует чек-ап. О том, что это такое и почему пройти чек-ап нужно каждому хотя бы раз в год, «Вестям Подмосковья» рассказали в пресс-службе ФНКЦ ФМБА России.

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Специалисты объяснили, что «чек-апом» называется комплексная проверка организма, включающая в себя ряд исследований. Чек-ап позволяет оценить состояние здоровья пациента и своевременно выявить заболевания на ранних стадиях. Список исследований формирует лечащий врач-терапевт, учитывая пол, возраст, состояние здоровья, семейный анамнез и образ жизни пациента. При этом чек-ап включает и ряд неизменных ключевых исследований, таких как обязательный забор крови на общеклинические и биохимические лабораторные исследования, флюорография, ЭКГ и некоторые виды УЗИ. Женщинам дополнительно назначают осмотр гинеколога и УЗИ малого таза и молочных желез, а после 40 лет маммографию – обследование помогает выявить рак груди, воспалительные процессы и гормональные сбои, что способствует своевременному лечению.

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Остальной перечень исследований отличается согласно возрасту пациента – чем старше человек, тем сильнее он подвержен развитию заболеваний, которые существенно снижают качество жизни. Так, начиная с 20 лет в чек-ап включают анализ на гормоны щитовидной железы и УЗИ брюшной полости, 30-летним пациентам рекомендуется обследоваться на онкомаркеры и расширенные показатели биохимии, а после 40 лет врач добавляет в чек-ап колоноскопию, МРТ головного мозга и дополнительные исследования сердечно-сосудистой системы.

Специалисты напоминают, что нынешний уровень медицины, оснащенности медучреждений и используемых технологий позволяет лечить уже выявленные заболевания весьма эффективно, главное – о них узнать, и задача чек-апа – вовремя оповестить нас о них.