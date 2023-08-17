Почему кофе больше не бодрит: 3 причины

Кофе считается одним из самых популярных напитков в мире. Только представьте: ежедневно жители Земли выпивают порядка 2,5 миллиардов чашек кофе.

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Для кого-то кофе – это незаменимый утренний ритуал, который помогает настроиться на день, кто-то любит сам вкус этого напитка, а кто-то не мыслит встреч с друзьями без него. Кроме того, существует довольно большая категория людей, которые пьют кофе, чтобы взбодриться.

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Однако если одни кофеманы действительно чувствуют заряд бодрости после крепкого американо, то на других кофеин не оказывает видимого эффекта. И на то есть несколько причин. Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

Генетическая предрасположенность

Чувствительность к кофеину нередко обусловлена генетическим фактором. Именно генетика влияет на то, насколько эффективно аденозиновые рецепторы организма связываются с молекулами кофеина.

Другая причина – неподходящая форма печеночного фермента CYP1A2. Именно он отвечает за 95% метаболизма кофеина. Специалисты выделяют две формы данного фермента, и только одна из них действует быстро. Если вы являетесь обладателем более медленного вида, скорее всего вам требуется больше времени, чтобы кофеин начал действовать.

Толерантность к кофеину

Если вы пьете кофе часто и большими порциями, организм начинает вырабатывать толерантность к напитку – то есть становится менее восприимчивым. Эксперты рекомендуют выпивать не более 400 г кофеина в день, что равно четырем стандартным чашкам кофе.

Если раньше кофе помогал вам взбодриться, а теперь вы совсем не чувствуете эффекта, попробуйте сократить его употребление или вовсе отказаться от кофе на какое-то время. Важно помнить, что если у вас уже сформировалось привыкание к кофеину, сокращать дозы нужно постепенно. В противном случае, резкий отказ может привести к раздражительности и головным болям.

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