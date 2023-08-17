Если заноза не глубокая, можно использовать липкую ленту или пластырь. Приклейте к участку, где заноза, и резко дерните в направлении из пальца. Если заноза выглядывает, возьмите пинцет, обработайте его антисептиком. Захватите за торчащий кусочек и, не сжимая область вокруг, тяните под тем же углом, под которым заноза вошла, — объяснил врач.