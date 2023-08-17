Какие напитки помогут утолить жажду в жару
Самым лучшим способом избавиться от жажды является употребление очищенной воды температурой 20–22 градуса. Об этом рассказала заведующая отделением терапии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Татьяна Воробьева.
Также для утоления жажды хорошо подойдет минеральная вода, но врач посоветовала не пить более полулитра такого напитка в сутки.
Кроме того, в жару можно пить чаи и различные травяные сборы. А вот от сладкой газировки лучше отказаться. По словам врача, такие напитки не помогут утолить жажду из-за большого количества сахара, но способствуют набору лишнего веса, сообщает РИАМО. Также не стоит пить магазинные соки.
Ученые нашли связь между сладкими напитками и раком печени. Частое употребление подслащенных жидкостей повышает риск развития онкологии, передает «Царьград».