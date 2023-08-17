Какие напитки помогут утолить жажду в жару

Также для утоления жажды хорошо подойдет минеральная вода, но врач посоветовала не пить более полулитра такого напитка в сутки.

Кроме того, в жару можно пить чаи и различные травяные сборы. А вот от сладкой газировки лучше отказаться. По словам врача, такие напитки не помогут утолить жажду из-за большого количества сахара, но способствуют набору лишнего веса, сообщает РИАМО. Также не стоит пить магазинные соки.