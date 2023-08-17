На что может указывать чувство онемения в конечностях

Если человек испытывает чувство онемения в конечностях, это может свидетельствовать о налицчии проблем с позвоночником. Об этом в разговоре с «Известиями» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Замира Бекмурзаева.

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Так, если стали неметь руки, стоит проверить шейный или верхнегрудной отдел позвоночника.

«Если немеют ноги, патологический процесс может находиться в нижнегрудном и поясничном отделах позвоночника. Чаще всего в таких случаях речь идет о межпозвонковой грыже», — рассказала Бекмурзаева.

Сдавливание нервов на уровне лучезапястных суставов также может привести к онемению. Определить, какой из нервов пострадал, можно по пальцам, поскольку за каждый палец отвечает определенный нерв.