На что может указывать чувство онемения в конечностях
Если человек испытывает чувство онемения в конечностях, это может свидетельствовать о налицчии проблем с позвоночником. Об этом в разговоре с «Известиями» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Замира Бекмурзаева.
Так, если стали неметь руки, стоит проверить шейный или верхнегрудной отдел позвоночника.
«Если немеют ноги, патологический процесс может находиться в нижнегрудном и поясничном отделах позвоночника. Чаще всего в таких случаях речь идет о межпозвонковой грыже», — рассказала Бекмурзаева.
Сдавливание нервов на уровне лучезапястных суставов также может привести к онемению. Определить, какой из нервов пострадал, можно по пальцам, поскольку за каждый палец отвечает определенный нерв.
Еще одна причина, по которой происходит онемение конечностей, - очаговые или объемные образования спинного мозга. также недуг может объясняться диабетом или чрезмерным употреблением спиртного, рассказала врач.