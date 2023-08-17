Названы причины появления темных кругов под глазами

Врач-косметолог Кристина Артомонова рассказала, с чем может быть связано появление темных кругов под глазами. По словам эксперта, это может произойти из-за возрастных изменений или из-за патологий.

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В беседе с представителями СМИ российский медик отметила, что с течением лет у людей возникают темные круги под глазами. Она объяснила, что круговая мышца глаза, а также ее сосуды имеют темный оттенок. Поэтому с возрастом его становится лучше видно. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

– Круговая мышца глаза и пронизывающие ее сосуды сами по себе имеют темный оттенок. Соответственно, с возрастом, когда подкожные жировые пакеты мигрируют сверху вниз, носослезная борозда оголяется, и мы видим темные круги под глазами, – передает СМИ слова Артомоновой.