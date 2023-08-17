Высокая выносливость в молодости снижает риск рака в будущем

Способность человека на хорошем уровне выполнять аэробные упражнения в молодости уменьшает риск развития девяти видов рака в будущем. Об этом стало известно из исследования ученых из Гетеборгского университета в Швеции.

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«Хорошая способность человека выполнять аэробные упражнения в молодом возрасте связана со снижением риска развития девяти видов рака в будущем», — передает результаты исследования «Ридус». Там добавили, что исследование проводилось на миллионе шведских призывников.