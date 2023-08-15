Британские врачи назвали скрытые опасности интервального голодания

Популярный тип питания провоцирует серьёзные проблемы со здоровьем. Британские медики уверяют, что последствиями интервального голодания могут стать сердечные заболевания, диабет 2-го типа и проблемы с психическим здоровьем. Но особо опасен такой тип питания для женского здоровья. По словам американского диетолога Кэролин Уильямс, интервальное голодание вызывает бесплодие.

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Подобная диета предполагает ограничение приёмов пищи по часам. Самый распространённый вид интервального голодания — 16/8. В этом случае человек на 16 часов полностью отказывается от пищи.

По мнению диетолога, такой способ снижения веса может нарушить выработку двух гормонов: лютеинизирующего и фолликулостимулирующего. В результате женщина страдает от нерегулярной менструации, а её фертильность резко снижается.