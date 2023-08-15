Офтальмолог подсказала лайфхаки, чтобы глаза меньше уставали

Для того, чтобы глаза меньше уставали, регулярно моргайте, делайте специальную гимнастику, избегайте работы за компьютером в темноте, рассказала РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк. «Старайтесь регулярно моргать глазами, чтобы увлажнить их поверхность. Рекомендую избегать сильного напряжения глаз при чтении текста, увеличивая шрифт или используя специальные программы для чтения. Регулярно делайте гимнастику для глаз, включающую массаж и упражнения для мышц глаз», – сказала Денисюк.

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Она посоветовала использовать специальные капли для глаз, чтобы увлажнить их поверхность и предотвратить сухость. Также старайтесь не работать за компьютером перед сном, чтобы глаза успели отдохнуть. Стоит также избегать работы за компьютером в темноте или при ярком свете.

«Вы встали утром, помылись, пришли на работу, закапайте сначала увлажняющие капли в глаза для защиты глаз от сухого офисного воздуха, закройте их на 1 – 2 минуты, потом начинайте работать. Поработали 1,5 – 2 часа, опять закапайте увлажняющие капли в глаза», – посоветовала офтальмолог.