Лучшие упражнения для снижения давления: мнение ученых

Повышенное давление – серьезная проблема, которая может оказывать крайне негативное влияние на здоровье. Зачастую с ней сталкиваются пожилые люди, но порой от высокого давления страдает и молодежь.

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Давление можно привести в норму не только при помощи медикаментов, но и посредством физических упражнений. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.

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Подробнее об их работе, а также об упражнениях, которые поспособствуют снижению давления – в материале "Рамблера".

Британские ученые под руководством кандидата наук из Лестерского университета Джейми Эдвардса проанализировали 270 рандомизированных контролируемых исследований, в которых приняли участие более 15 тысяч человек.

В ходе работы специалисты установили, что наибольшую эффективность в борьбе с повышенным давлением показывают статические упражнения – то есть те, для выполнения которых не нужно двигать суставами. К данным упражнениям относятся планки, а также некоторые виды отжиманий и приседаний.

По данным специалистов, чтобы добиться желаемого эффекта, тренироваться нужно три дня в неделю. Каждая тренировка должна состоять из четырех подходов по две минуты с перерывами по 1-4 минуты. Эксперты выяснили, что эффект от таких тренировок для участников был равнозначен приему их обычных лекарств для снижения давления.

Ученые также выяснили, что такие статические упражнения положительно влияют на здоровье сердца, сосудистой и вегетативной нервной систем. В совокупности все это оказывает благотворное влияние на здоровье в целом и, как следствие, снижает риск развития сердечно-сосудистых недугов.

В числе других преимуществ статических упражнений – эффект, который не заставит себя долго ждать. Ученые выяснили, что первые результаты появляются уже через три недели занятий, то есть через девять тренировок. Кроме того, эксперты подчеркнули, что данные упражнения часто входят в программу реабилитации и физиотерапии, поскольку они подходят даже для пациентов с ограниченной мобильностью.

На начальном этапе ученые советуют начинать с приседаний у стены: прижмитесь спиной к стене, сядьте на невидимый стул и зафиксируйтесь в этом положении на минуту или дольше.

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Еще одно упражнение, с которого можно начать – планка. Для его выполнения нужно встать в позу, как будто вы собираетесь отжиматься, а затем нужно опустить руки на пол, при этом сохраняя ровную линию от макушки до пят.

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