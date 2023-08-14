Офтальмолог рассказала, как бороться с усталостью глаз

Врач — офтальмолог-офтальмохирург Виктория Денисюк рассказала, что делать, чтобы глаза меньше уставали.

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Эксперт посоветовала чаще моргать глазами, чтобы увлажнить их поверхность. Также рекомендуется избегать сильного напряжения глаз при чтении текста. На электронных книгах нужно увеличивать шрифт, использовать специальные программы для чтения.

Также необходимо делать гимнастику для глаз, включающую массаж и упражнения для мышц.

Чтобы избежать сухости глаза, стоит использовать специальные капли.

— Вы пришли на работу, закапайте сначала увлажняющие капли в глаза для защиты глаз, закройте их на 1–2 минуты, потом начинайте работать, — посоветовала Денисюк в комментарии РИАМО.

В свою очередь офтальмолог Валентина Меркулова посоветовала пересмотреть рацион питания для здоровья глаз. По мнению медика, необходимо употреблять рыбу, мясо, орехи, яйца, бобовые, зелень, овощи и фрукты оранжевого цвета, зелень, оливки и оливковое масло, молочные продукты, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».