Сомнолог предостерег от употребления кофе сразу после сна

Привычка пить кофе сразу после сна может вызывать сонливость и стать причиной толерантности к кофеину. Об этом сомнолог Рекс Исап рассказал изданию Daily Mirror.

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Специалист объяснил, что после пробуждения в крови повышается уровень кортизола — гормона стресса. По его словам, он служит естественным возбудителем организма, повышает бдительность и придает бодрость.

«Употребление кофеина, когда уровень кортизола уже высок, может иметь обратный эффект или даже способствовать выработке толерантности к кофеину», — предупредил Исап.

Чтобы в полной мере ощутить бодрящее свойство кофеина сомнолог посоветовал пить кофе примерно через час после сна, то есть когда уровень кортизола немного снизится. Кроме того, он предостерег от употребления бодрящего напитка во второй половине дня.

«В течение дня мозг вырабатывает химическое вещество под названием аденозин, которое, по сути, способствует сну. К вечеру оно накапливается и сигнализирует об усталости, давая ощущение сонливости. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы и дает иллюзию бодрости», — сказал сомнолог.