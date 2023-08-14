Вейпы вызывают храп и остановку дыхания во сне
Сомнолог Сурненкова: из-за курения во сне может остановиться дыхание. И это, разумеется, не единственная проблема. Дело в том, что лёгкие и дыхательные пути не только повреждаются, но ещё и отекают, из-за чего качество сна, как и его длительность, значительно ухудшаются. И это если не брать в расчёт то, что однажды можно вообще не проснуться.
Руководитель Центра сомнологии клиники «Медси» на Красной Пресне Татьяна Сурненкова рассказала Life.ru, какие проблемы могут возникнуть у курильщиков, причём не важно, что они предпочитают — классический табак или жижу для электронных сигарет.
- Нужно больше времени, чтобы заснуть ночью и проснуться утром.
- Случаются непонятные пробуждения в течение ночи.
- Появляется сильный храп из-за отёка лёгких.
- Развивается апноэ.
Это происходит из-за того, что химические вещества в сигаретах или вейпах повреждают ткани дыхательных путей и в итоге ночью организм не получает достаточное количество кислорода. К тому же развивается отёк, поток воздуха меняет траекторию, и возникает храп. И если отёк будет прогрессировать, а он будет, то дальше случится коллапс дыхательных путей и апноэ сна.
Помимо этого, курение, как рассказала врач-терапевт Анастасия Шустова, провоцирует (в том числе и у окружающих):
- обострение бронхиальной астмы;
- тяжёлый бронхоспазм;
- острую дыхательную недостаточность.
А лично любителям табака и вейпов грозят:
- ослабление иммунитета;
- когнитивные нарушения;
- осложнения вплоть до дыхательной недостаточности (могут привести к смерти);
- повышение давления;
- повреждение сосудов;
- повышенный риск развития инфаркта миокарда и инсульта;
- облитерирующий бронхит («попкорновая болезнь»), воспаление лёгких.
Как понять, что лёгкие уже начали разрушаться?
Курение так или иначе, сейчас или потом скажется не только на состоянии лёгких, но и на здоровье в целом, уточнила эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. Но первыми начнут сдаваться лёгкие, и это станет заметно по:
- одышке;
- кашлю;
- боли в груди;
- лихорадке;
- усталости;
- тошноте;
- рвоте;
- диарее.
Почему вейп всё делает только хуже
Он содержит опасные для организма вещества, например фенолы, глицерин (вредит нервной и сердечно-сосудистой системам), формальдегид (провоцирует рак) и токсичный акролеин.
Он не помогает бросить курить. По факту вред здоровью наносится тот же, а от зависимости мозг не освобождается — действия всё те же, ритуалы — тоже.