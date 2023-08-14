Вейпы вызывают храп и остановку дыхания во сне

Сомнолог Сурненкова: из-за курения во сне может остановиться дыхание. И это, разумеется, не единственная проблема. Дело в том, что лёгкие и дыхательные пути не только повреждаются, но ещё и отекают, из-за чего качество сна, как и его длительность, значительно ухудшаются. И это если не брать в расчёт то, что однажды можно вообще не проснуться.

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Руководитель Центра сомнологии клиники «Медси» на Красной Пресне Татьяна Сурненкова рассказала Life.ru, какие проблемы могут возникнуть у курильщиков, причём не важно, что они предпочитают — классический табак или жижу для электронных сигарет.

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Нужно больше времени, чтобы заснуть ночью и проснуться утром.

Случаются непонятные пробуждения в течение ночи.

Появляется сильный храп из-за отёка лёгких.

Развивается апноэ.

Это происходит из-за того, что химические вещества в сигаретах или вейпах повреждают ткани дыхательных путей и в итоге ночью организм не получает достаточное количество кислорода. К тому же развивается отёк, поток воздуха меняет траекторию, и возникает храп. И если отёк будет прогрессировать, а он будет, то дальше случится коллапс дыхательных путей и апноэ сна.

Помимо этого, курение, как рассказала врач-терапевт Анастасия Шустова, провоцирует (в том числе и у окружающих):

обострение бронхиальной астмы;

тяжёлый бронхоспазм;

острую дыхательную недостаточность.

А лично любителям табака и вейпов грозят:

ослабление иммунитета;

когнитивные нарушения;

осложнения вплоть до дыхательной недостаточности (могут привести к смерти);

повышение давления;

повреждение сосудов;

повышенный риск развития инфаркта миокарда и инсульта;

облитерирующий бронхит («попкорновая болезнь»), воспаление лёгких.

Как понять, что лёгкие уже начали разрушаться?

Курение так или иначе, сейчас или потом скажется не только на состоянии лёгких, но и на здоровье в целом, уточнила эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. Но первыми начнут сдаваться лёгкие, и это станет заметно по:

одышке;

кашлю;

боли в груди;

лихорадке;

усталости;

тошноте;

рвоте;

диарее.

Почему вейп всё делает только хуже

Он содержит опасные для организма вещества, например фенолы, глицерин (вредит нервной и сердечно-сосудистой системам), формальдегид (провоцирует рак) и токсичный акролеин.