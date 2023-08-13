Кофе до и после тренировки: польза и вред

Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Многие люди часто пьют кофе перед тренировкой, чтобы получить энергию и улучшить физическую активность. Однако как нутрициолог я хотела бы обратить внимание на пользу и вред кофе до и после тренировки.

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Польза кофе до тренировки:

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1. Увеличение энергии. Кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует нервную систему и дает дополнительную энергию. Вы будете меньше чувствовать усталость и, возможно, увеличите свои показатели, например, рабочий вес или количество повторений.

2. Улучшение выносливости. Кофеин способствует расщеплению жира в тканях и увеличению свободных жирных кислот в крови. Это позволяет вашему организму использовать жировые запасы в качестве источника энергии, что может улучшить вашу физическую выносливость во время тренировки.

3. Повышение концентрации. Кофеин может помочь вам оставаться сосредоточенным значительно дольше. Это значит, что вы будете тщательнее следить за техникой выполнения упражнений и не отвлекаться на посторонние раздражители.

Вред кофе до тренировки:

1. Слишком большая дозировка кофеина. Передозировка кофеина может вызвать неприятные побочные эффекты – бессонницу, повышенное сердцебиение, тремор, повышенную тревожность и даже головокружение. Поэтому важно контролировать потребление кофеина и не превышать рекомендуемую дозировку.

2. Дегидратация. Кофе – диуретик, который усиливает мочеотделение и приводит к дегидратации организма. Выпив кофе перед тренировкой, особенно перед кардио, вы можете почувствовать, что потеете значительно сильнее, чем обычно. Поэтому не забывайте пить достаточное количество воды для поддержания уровня гидратации.

Выпить кофе после тренировки значительно безопаснее, так как ваше тело уже не будет подвергаться физической нагрузке. Кофе после тренировки приведет к:

1. Восстановлению мышц. Кофе содержит антиоксиданты, которые могут помочь восстановить мышцы после тренировки и снизить воспаление. Чашечка кофе после тренировки также может способствовать снижению мышечной боли.