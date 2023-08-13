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Ученые назвали продукт, избавляющий от последствий стресса

Умеренное употребление шоколада оказывает положительное воздействие на здоровье сердца.

Ученые назвали продукт, избавляющий от последствий стресса
© Волгоградская правда

Ученые заявили, что шоколад благотворно влияет на организм из-за высокого содержания в нем какао, богатого антиоксидантами и флавоноидами. Они улучшают кровообращение в сердце и уменьшают риск возникновения тромбов, передает журнал ETNT.

Диетолог Кортни Д’Анджело также отметила, что умеренное употребление темного шоколада может уменьшить стресс и тревожность, снизить риск возникновения инсульта.

Однако ученые рекомендуют не злоупотреблять продуктом, так как он может повлиять на вес и уровень сахара в крови.