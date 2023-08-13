Названы фрукты, улучшающие работу сердца и сосудов

Согласно статистике, которую приводят медики, заболевания сердечно-сосудистой системы прочно занимают первые строки в мрачных рейтингах недугов, уносящих наибольшее количество жизней. До 80 процентов случаев заболеваний сердца можно предотвратить здоровым образом жизни.

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Как отмечают специалисты, правильное питание и снижение уровня стресса имеют огромное значение для организма. Если следовать диете, которая будет состоять из большого количества овощей и фруктов, то она станет верным помощником в борьбе с проблемами со здоровьем.

Так, при дефиците калия стенки сосудов теряют эластичность, их тонус снижается, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для того чтобы восполнить уровень калия, необходимо употреблять банан. Трех–четырех плодов хватит, чтобы покрыть дневную норму. Бананы защищают артерии от кальцификации и атеросклероза, укрепляют сердечную мышцу и нормализуют ритм сердцебиения.

Горький грейпфрут также богат антиоксидантами и питательными веществами. Витамины D, B1, P улучшают эластичность сосудов и усиливают действие аскорбиновой кислоты, что также стимулирует работу сердечной мышцы и предотвращает атеросклероз.

Яблоки также препятствуют образованию холестериновых бляшек в сосудах, стабилизируют давление и снижают стресс.