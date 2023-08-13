Названы фрукты, улучшающие работу сердца и сосудов
Согласно статистике, которую приводят медики, заболевания сердечно-сосудистой системы прочно занимают первые строки в мрачных рейтингах недугов, уносящих наибольшее количество жизней. До 80 процентов случаев заболеваний сердца можно предотвратить здоровым образом жизни.
Как отмечают специалисты, правильное питание и снижение уровня стресса имеют огромное значение для организма. Если следовать диете, которая будет состоять из большого количества овощей и фруктов, то она станет верным помощником в борьбе с проблемами со здоровьем.
Так, при дефиците калия стенки сосудов теряют эластичность, их тонус снижается, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для того чтобы восполнить уровень калия, необходимо употреблять банан. Трех–четырех плодов хватит, чтобы покрыть дневную норму. Бананы защищают артерии от кальцификации и атеросклероза, укрепляют сердечную мышцу и нормализуют ритм сердцебиения.
Горький грейпфрут также богат антиоксидантами и питательными веществами. Витамины D, B1, P улучшают эластичность сосудов и усиливают действие аскорбиновой кислоты, что также стимулирует работу сердечной мышцы и предотвращает атеросклероз.
Яблоки также препятствуют образованию холестериновых бляшек в сосудах, стабилизируют давление и снижают стресс.
Хотя хурма не является фруктом, а ягодой, она также богата калием, магнием и натрием, которые поддерживают работу сердца. Кроме того, хурма — отличное мочегонное средство, благодаря которому можно снизить отечность.