Снижающий риск депрессии продукт назвала врач

Употребление орехов благоприятно влияет на поддержание психического здоровья, в частности снижает риск развития депрессии. Об этом заявила эндокринолог Зухра Павлова.
По словам врача, положительный эффект наблюдается при добавлении в рацион любого сорта орехов, благодаря их противовоспалительному и антиоксидантному воздействию на мозг.
«Неважно, едите ли вы арахис, кешью или что-то другое, соленые они, жареные или необработанные. Хотя от соленых и жареных лучше все-таки отказаться», – отметила Павлова.
Кроме того, орехи богаты витаминами и минералами. За счет этого их регулярное употребление улучшает работу сердца и сосудов. Однако важно не забывать, что орехи – очень калорийный продукт. Также в них содержится много фитиновой кислоты, которая может спровоцировать дефицит минералов в организме. Поэтому в большом количестве их лучше не есть. В день достаточно не более 30 граммов, пишет «Мослента».
Ранее ученые обнаружили у ореха пекан свойства, позволяющие предотвратить ожирение и оказывающие положительное воздействие на некоторые сопутствующие заболевания.