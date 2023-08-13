Снижающий риск депрессии продукт назвала врач

«Неважно, едите ли вы арахис, кешью или что-то другое, соленые они, жареные или необработанные. Хотя от соленых и жареных лучше все-таки отказаться», – отметила Павлова.

Кроме того, орехи богаты витаминами и минералами. За счет этого их регулярное употребление улучшает работу сердца и сосудов. Однако важно не забывать, что орехи – очень калорийный продукт. Также в них содержится много фитиновой кислоты, которая может спровоцировать дефицит минералов в организме. Поэтому в большом количестве их лучше не есть. В день достаточно не более 30 граммов, пишет «Мослента».