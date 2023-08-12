Морская вода в августе небезопасна: она не должна попасть в нос

ЛОР Зайцев посоветовал после купания в море промывать нос обычной водой. Понятно, что на море все едут оздоравливаться и отдыхать душой и телом, но, как говорится, в каждой бочке есть ложка дёгтя. Дело в том, что к августу море уже достаточно постояло и стало не таким полезным, как вы от него ожидали. Это не значит, что нужно лишать себя этой радости, просто будьте осторожнее.

© Секрет Фирмы

Почему морская вода стала опасна?

Видео дня

Море начинает нагреваться и наполняться разнообразной флорой ещё в мае, а август наступает только через три месяца. Вода может быть красивой с виду, даже прозрачной и чистой, но это не значит, что она безопасна по своему составу. Для кожи — да, но для полости носа, носоглотки и пазух она может оказаться критичной, предупредил к. м. н., врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.

Во-первых, в такой воде могут быть бактерии и примеси.

Во-вторых, она сушит кожу, слизистую носа, которая в итоге может порваться и треснуть, например, когда вы решите высморкаться.

В-третьих, если вода с микрофлорой попадёт в рот и дальше в желудочно-кишечный тракт, может развиться ротавирусная инфекция. Это то самое отравление, при котором очень плохо из-за высокой температуры, болей в животе, рвоты и поноса.

А почему тогда морской водой промывают нос?

Благо речь не о собранной на море своими силами. То, что продаётся в аптеках, — это раствор очищенной и простерилизованной морской воды.

Как защитить нос от воды на море

Есть беспроигрышный вариант — не плавать. Но, понимаем, не за этим вы на море ехали. Тогда можем предложить не нырять.

Если же отдых хочется провести при всех радостях, но чтобы они ещё и не закончились разочарованием, врач рекомендует:

использовать специальные прищепки для носа;

следить, чтобы голова была над водой;

после каждого купания обычной водой промывать нос и полоскать рот.

Что делать, если морская вода попала в нос

Больше всего придётся озадачиться, если после проникновения воды у вас развилось сильное воспаление.

Врач рассказал, что в первый день человек обычно лечится сам и на следующий не видит эффекта, в итоге так и идёт к специалисту.

Он предупредил, что на 3-4-5-й дни воспаление прогрессирует и постепенно может перейти в ринофарингит (воспалится ещё и глотка), а после в синусит и постназальный затёк, когда все течёт по задней стенке глотки. Дальше может быть тонзиллофарингит с проблемами на нёбных миндалинах и задней стенке глотки.

Кроме того, если человек и так склонен к синуситам или тонзиллитам, на жаре в условиях курорта болезнь может развиваться молниеносно.

Что делать, если вода попала в ухо

И сразу о хорошем — вода из уха обычно вытекает сама, причём без последствий для здоровья, заверила заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Наталия Калинина.