Вред курения и алкоголя: как избавиться от вредных привычек

И сколько времени нужно организму для полного восстановления.

Почему стоит навсегда отказаться от алкоголя и сигарет?

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Регулярное употребление горячительных напитков приводит к тяжёлому заболеванию – хроническому алкоголизму. На первых стадиях алкогольной зависимости у человека не появляются физиологические признаки нарушения работы организма, однако наблюдаются психологическая зависимость и непреодолимая тяга к употреблению спиртного.

Тем не менее систематические алкогольные интоксикации постепенно разрушают клетки печени, повреждают поджелудочную железу и сердце, снижают иммунитет, а также оказывают негативное влияние на эректильную функцию и эякуляцию.

Также алкогольная зависимость приводит к нарушениям работы мозга, вызывает гибель нейронов и закупорку сосудов головного мозга, что нередко приводит к ухудшению памяти.

По мере усугубления алкоголизма в организме начинает накапливаться тетрагидроизохинолин – вещество, блокирующее выработку дофамина и серотонина. Поэтому человек перестаёт наслаждаться жизнью без внешней стимуляции.

Вред курения связан с большим количеством токсичных и канцерогенных веществ в составе табачного дыма. При сгорании табака образуются синильная кислота, сероводород, аммиак, оксид углерода и другие опасные для здоровья вещества.

Курение оказывает пагубное воздействие на все системы органов, однако больше всего страдают лёгочная и сердечно-сосудистая системы. Заядлые курильщики в среднем живут на пять-восемь лет меньше, чем некурящие люди.

Помимо сильной физиологической и психологической зависимости, табак провоцирует развитие эмфиземы лёгких и хронической обструктивной болезни лёгких, ишемической болезни сердца, инсульта, вызывает эректильную дисфункцию у мужчин и проблемы с зачатием (снижение фертильности) и вынашиванием у женщин.

Также табакокурение повышает вероятность развития онкологических заболеваний лёгких, бронхов, гортани и органов желудочно-кишечного тракта.

Электронные сигареты оказывают организму не меньший вред, чем обычные табачные изделия. Испарители содержат ароматизаторы, пропиленгликоль и различные добавки, провоцирующие аллергические реакции. В них также содержится никотин, который вызывает привыкание и оказывает отравляющее действие.

Сколько времени нужно организму для полного восстановления? Через 12 часов после отказа от курения лёгкие станут работать лучше.

Через восемь часов уровень кислорода в крови достигнет нормальных значений.

Через сутки угарный газ полностью выведется из организма и лёгкие начнут очищаться от накопленных веществ.

Через 72 часа станет легче дышать, бронхи расслабятся, человек станет более энергичным.

Через 2,5 месяца процесс кровообращения восстановится, станет проще выполнять физические упражнения.

Через четыре-девять месяцев объём лёгких увеличится на 10%.

Через год риск развития сердечного приступа снизится вдвое.

Через пять лет вероятность инфаркта миокарда станет в два раза меньше, чем у курящих людей.

Как избавиться от пагубных привычек?

Через год после отказа от употребления алкоголя нормализуется работа печени, почек, нервной системы, улучшится иммунитет, восстановятся когнитивные способности, снизится уровень тревожности. Значительно раньше, приблизительно через один-два месяца, улучшится интимная жизнь, качество кожи, волос и ногтей, перестанут беспокоить головокружения, стабилизируется работа сердца и лёгочной системы.

Победить пагубные привычки можно самостоятельно или прибегнув к помощи врачей, которые подберут оптимальную программу для избавления от зависимости (например, 12 шагов). На первом этапе важно чётко осознать, ради чего вы хотите бросить курить или употреблять алкоголь.

После этого следует определить подходящую стратегию для вашего психотипа: бросить одним днём или постепенно снижать количество выкуренных сигарет или выпитых бокалов.

Одним из наиболее эффективных способов является замена привычки, например, вместо курения можно жевать жвачку или съедать фрукт или овощ. Будет отлично, если человеку удастся найти триггер, побуждающий его выпить или покурить. Это может быть нервное напряжение, неудовлетворённость жизнью или любые другие факторы.

Также хорошо найти себе группу поддержки, которая будет мотивировать не останавливаться и продолжать бороться с пагубной привычкой. Как показывает практика, лучше всего бросать курить с другом.

Здоровый образ жизни, включающий регулярную физическую активность, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек, способствует укреплению иммунной системы и улучшению общего состояния здоровья.