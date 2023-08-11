Что будет с организмом, если спать менее 5 часов в сутки

Считается, что для оптимальной работы органов и хорошего самочувствия наутро человеку требуется спать от 6 до 8 часов в сутки. Однако из-за бытовых дел, внезапных планов или переработки не всем и не всегда удается следовать данной рекомендации.

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Можно предположить, что сон менее минимальной планки, равной 6 часам, сулит вялость в течение дня, трудности с концентрацией и другие неприятные состояния. Но, как недавно выяснили ученые, это не самые негативные возможные последствия. Подробности – в материале "Рамблера".

Эксперимент

Сотрудники медицинского факультета Вашингтонского университета провели исследование, в котором приняли участие 15 здоровых мужчин в возрасте от 20 до 35 лет. На протяжении 11 дней ученые наблюдали за показателями их организма во время сна. Однако они засыпали и просыпались не по своему усмотрению, а следуя определенному графику. Так, первые 3 ночи добровольцы спали по 10 часов, последующие 5 ночей сну уделялось 5 часов, а в заключительные дни стационарного эксперимента они снова могли наслаждаться сновидениями в течение 10 часов.

Целью было изучить изменения, которые произошли с организмом при сокращении сна в 2 раза, а именно – до крайне нежелательных 5 часов. В течение всех 11 дней сотрудники университета измеряли частоту сердечных сокращений и артериальное давление участников в покое каждые 2 часа.

Результаты

По окончании проведения испытания ученые обнаружили, что частота сердечных сокращений увеличивается почти на 1 удар в минуту с каждым последующим днем исследования. Так, изначально средняя исходная частота сердечных сокращений составляла 69 ударов в минуту, а через 11 дней – почти 78 ударов в минуту. Артериальное давление также увеличивалось примерно на 0,5 миллиметра ртутного столба в день.