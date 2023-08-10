Эксперт по осанке назвал лучшие позы для сна

Эксперт по осанке назвал позы для сна, которые положительно сказываются на позвоночнике человека, пишет Mirror.

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Джеймс Лейнхардт, по собственным словам, имеет 10-летний опыт помощи в улучшении осанки и качества жизни людей с серьезными травмами и хроническими заболеваниями. Недавно специалист рассказал, как сохранить спину здоровой даже во время сна.

Мужчина назвал две позы, которые наиболее положительно сказываются на осанке: «солдатская» поза и поза «мечтателя». В первом случае человек лежит на кровати на спине, вытянув ноги и руки вдоль туловища.

«Если вы лежите на спине, ваш позвоночник опирается на матрас, а вес распределяется равномерно по всему телу», — комментирует специалист.

Чтобы сделать эту позу еще более полезной, Лейнхардт советует положить под колени подушку, которая изменит угол наклона таза, тем самым спина получит дополнительную площадь опоры от кровати.

Поза «мечтателя» подразумевает собой лежащего на боку человека. Эта поза, как объяснил Джеймс, способствует наименьшему напряжению в позвоночнике.