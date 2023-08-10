Как бокал вина влияет на человека: безопасной дозы не существует

Безобидный на первый взгляд бокал вина за ужином может привести к алкоголизму и проблемам со здоровьем. Какое негативное влияние оказывает алкоголь на наш организм – рассказала врач-эндокринолог.

Вино стоит в одном ряду с водкой: любые спиртные напитки вызывают зависимость. У человека может развиться тревожное расстройство и даже депрессия. Помимо психики, страдает поджелудочная железа, на работе которой негативно сказывается любое количество алкоголя. Этанол влияет на работу нервной системы, может вызвать сильное воспаление. А оно в свою очередь может запустить серьезные болезни вроде цирроза, диабета и даже онкологию. Калорийные напитки – вино и пиво – могут вызвать ожирение.