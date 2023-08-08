Сызранский нарколог назвал шесть стадий развития алкоголизма
Главный врач Сызранского наркологического диспансера, врач-нарколог Николай Сабакаев рассказал о предпосылках и стадиях формирования алкоголизма.
Медик напомнил, что алкоголь пагубным образом влияет на организм: появляются функциональные нарушения в работе головного мозга, затрудняются процессы переработки информации и снижается работоспособность.
Проблема в том, что человек, который страдает зависимостью от алкоголя, отрицает заболевание. Но алкоголизм можно вычислить по его шести стадиям развития.
1. Начало употребления. Как правило, это происходит в подростковом возрасте. Человек пробует алкоголь впервые.
2. Экспериментальное употребление. На этой стадии человек может употреблять напитки бессистемно, но мотивированно. Зачастую не учитывается крепость, дозы и последствия.
3. Социальное употребление. Человек выпивает алкоголь в компании других людей по принятым в их социальной группе правилам и поводам. На этой стадии формируются "плюсы" и "минусы" употребления алкоголя. Как правило, в этот момент человек решает для себя: идти этим путем или выбрать трезвое будущее.
4. Привычное употребление. Это первый шаг навстречу алкоголизму. У человека формируется зависимость, он стремится выпить алкоголь, чтобы находиться в привычном состоянии.
5. Злоупотребление алкоголем. На этой стадии возникают проблемы: от конфликтов в семье до поиска денег на алкоголь. Поведение тоже меняется, человек становится более агрессивным.
6. Синдром зависимости от алкоголя. На последней стадии вступают рецепторные системы головного мозга, нарушения в работе которых ведут к физиологической зависимости. У употребляющего повышается толерантность и жажда к алкоголю, понижается потребность в качественном продукте. Одновременно с этим ухудшается соматическое состояние организма на фоне воздержания от алкоголя. Они проявляются судорогами и различного рода психозами.
Николай Сабакаев подчеркнул, главная помощь при алкоголизме - специализированная. В наркологической службе медики проводят беседы с пациентами, призывая их к здоровому образу жизни и отказу от алкоголя. Там же можно распознать болезни на ранних стадиях: - Пьянство приобретает запойный характер, а период алкогольного опьянения может сопровождаться потерей памяти и полным отсутствием контроля над поведением. При помощи медикаментозного лечения возможно добиться длительной и стойкой ремиссии.