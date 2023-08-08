Нарколог назвал шесть стадий развития алкоголизма

Главный врач Сызранского наркологического диспансера, врач-нарколог Николай Сабакаев рассказал о предпосылках и стадиях формирования алкоголизма.

© СОВА

Медик напомнил, что алкоголь пагубным образом влияет на организм: появляются функциональные нарушения в работе головного мозга, затрудняются процессы переработки информации и снижается работоспособность.

Видео дня

Проблема в том, что человек, который страдает зависимостью от алкоголя, отрицает заболевание. Но алкоголизм можно вычислить по его шести стадиям развития.

1. Начало употребления. Как правило, это происходит в подростковом возрасте. Человек пробует алкоголь впервые.

2. Экспериментальное употребление. На этой стадии человек может употреблять напитки бессистемно, но мотивированно. Зачастую не учитывается крепость, дозы и последствия.

3. Социальное употребление. Человек выпивает алкоголь в компании других людей по принятым в их социальной группе правилам и поводам. На этой стадии формируются "плюсы" и "минусы" употребления алкоголя. Как правило, в этот момент человек решает для себя: идти этим путем или выбрать трезвое будущее.

4. Привычное употребление. Это первый шаг навстречу алкоголизму. У человека формируется зависимость, он стремится выпить алкоголь, чтобы находиться в привычном состоянии.

5. Злоупотребление алкоголем. На этой стадии возникают проблемы: от конфликтов в семье до поиска денег на алкоголь. Поведение тоже меняется, человек становится более агрессивным.

6. Синдром зависимости от алкоголя. На последней стадии вступают рецепторные системы головного мозга, нарушения в работе которых ведут к физиологической зависимости. У употребляющего повышается толерантность и жажда к алкоголю, понижается потребность в качественном продукте. Одновременно с этим ухудшается соматическое состояние организма на фоне воздержания от алкоголя. Они проявляются судорогами и различного рода психозами.