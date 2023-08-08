Ученые нашли самый быстрый способ стать сильнее

Команда учёных из Австралии нашла самый простой способ поддерживать силу мышц. Для этого необязательно ходить в фитнес-центр. По мнению экспертов, однократное трёхсекундное сокращение бицепса с утяжелением позволит держать тело в тонусе.

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Исследование проходило в течение месяца. 26 здоровых взрослых выполняли упражнение два-три раза в неделю. Единственным условием учёных было то, что сгибание с утяжелением должно длиться не менее трёх секунд. В результате авторы работы увидели небольшое, но заметное увеличение мышечной массы: концентрическое движение (сокращение мышц) стало лучше на 2,5% и эксцентрическое (удлинение мышц) — на 3,9%.

Профессор Носака из Университета здравоохранения в Японии, который сотрудничал с учёными, пришёл к следующему выводу: