Многие бегуны считают, что им достаточно заниматься только бегом для развития спортивной формы. Однако это не совсем так.

Силовые тренировки также очень важны для бегунов, поэтому они должны быть включены в расписание тренировок.

Упражнения с весом укрепляют мышцы и суставы ног. Это помогает предотвратить травмы, которые часто случаются из-за перегрузок при беге. Крепкие мышцы лучше амортизируют удары о землю, снижая нагрузку на суставы.

Также сильные мышцы помогают развить большую скорость и силу. Мощные ноги отталкиваются от земли сильнее, что позволяет разгоняться до более высокой скорости. А крепкий пресс дает возможность сохранять правильную осанку во время бега.

Подобные тренировки должны проводиться регулярно, если вы хотите достигнуть прогресса в беге.

Подробнее о том, какие силовые упражнения стоит выполнять бегунам, рассказал в видео спортивный врач Ибраим Чибичев.