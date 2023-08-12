Почему бегунам необходимо заниматься силовыми тренировками: видео
Многие бегуны считают, что им достаточно заниматься только бегом для развития спортивной формы. Однако это не совсем так.
Силовые тренировки также очень важны для бегунов, поэтому они должны быть включены в расписание тренировок.
Упражнения с весом укрепляют мышцы и суставы ног. Это помогает предотвратить травмы, которые часто случаются из-за перегрузок при беге. Крепкие мышцы лучше амортизируют удары о землю, снижая нагрузку на суставы.
Также сильные мышцы помогают развить большую скорость и силу. Мощные ноги отталкиваются от земли сильнее, что позволяет разгоняться до более высокой скорости. А крепкий пресс дает возможность сохранять правильную осанку во время бега.
Подобные тренировки должны проводиться регулярно, если вы хотите достигнуть прогресса в беге.
Подробнее о том, какие силовые упражнения стоит выполнять бегунам, рассказал в видео спортивный врач Ибраим Чибичев.
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