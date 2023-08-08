Как заняться растяжкой и не получить травму

Травматолог Рождественская: приступать к растяжке можно только после разминки. Её советуют не просто так, для острых ощущений, а потому что она разогревает мышцы, делает их более мягкими и эластичными и снижает возможный уровень боли. Тратить на неё нужно всего минут 15–20, и этого будет достаточно. На что ещё нужно обращать особое внимание во время тренировки — в материале ниже.

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Как объяснила травматолог-ортопед «Поликлиники.ру» Любовь Рождественская, которая видела в своём кабинете не одного и не двух таких чересчур активных спортсменов, ошибок при растяжке обычно немного, но очень уж они популярные.

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Недостаточная разминка или её полное отсутствие.

Нерегулярное посещение занятий. Важно выстроить чёткую систему тренировок и следовать ей. Безусловно, форс-мажоры случаются и приходится что-то менять или переносить, но это не должно быть на постоянной основе.

Ожидание «подвигов» на каждом занятии. Нормально устанавливать себе цель, а потом её добиваться, поднимать себе планку и стремиться дальше. Так же нормально на следующем занятии не суметь повторить и половину этого.

«Мы не роботы, а значит, мы все подвержены влиянию окружающей среды, эмоциональному и гормональному фону, погодным условиям, питанию, изменениям в расписании, недосыпу и многим другим факторам. Именно от них зависит то, как вы будете чувствовать себя и заниматься растяжкой в конкретный день», — объяснила специалистка.

Растяжка при повреждённых мышцах. Нельзя начинать тренировки до полного восстановления организма после недавно перенесённых переломов, растяжений и других травм.

Стагнация. Если поставленные цели достигнуты, а упражнения даются легко, то нужно не скучать на коврике, успокоившись, а разработать новый план тренировки, чтобы было куда стремиться. «Исследуйте возможности своего тела, пытайтесь сделать хотя бы чуть-чуть больше того, чем раньше, но не забывайте об осторожности», — посоветовала травматолог.

Неправильная техника выполнения упражнений. Это случается, если заниматься дома по советам различных блогеров, которые не имеют специального образования. Да и в целом без надзора тренера легко сделать что-то не так и навредить себе, особенно новичку. По словам Рождественской, правильное положение тела, равномерное распределение нагрузки в нужный интервал времени чрезвычайно важны.

Перевыполнение нормы. Заниматься можно два-три раза в неделю, чтобы мышцы успели восстановиться. Растягивать мышцы нужно постепенно, иначе результата будет ноль, а вот травм — вагон и маленькая тележка.

Пренебрежение болевыми ощущениями, особенностями организма и болезнями.

«Всегда прислушивайтесь к себе и своему организму. Если во время тренировки вы почувствовали сильный дискомфорт, то лучше сделать маленький перерыв и разобраться, что послужило причиной этого. Если после занятия вы продолжаете чувствовать боль на протяжении длительного времени, стоит немедленно обратиться к врачу», — подчеркнула медик.

Растяжкой нельзя заниматься:

В первом триместре беременности.

Во время менструации.

При остеохондрозе.

При переломах.

Имея воспалительные заболевания суставов в острой фазе.

При артрозе.

При остеопорозе.

При перегрузке суставов и так далее.

Если есть какие-то сомнения, может растяжка повредить здоровью или нет, то лучше проконсультироваться со специалистом.

Пренебрежение упражнениями на баланс. Если хочется только размять спину или сесть на шпагат, то всё равно придётся растягивать и всё остальное тело, иначе не сработает.

Задерживать дыхание. Если не дышать, то мышцы будут каменеть и результата не будет. При этом важно не только вообще дышать, но ещё и правильно дышать — выдох всегда должен быть на самое сильное действие. То есть, если мы делаем мах ногой, выдох приходится на момент, когда нога находится в самой верхней точке.

«Когда вы правильно дышите, сердце вырабатывает насыщенную кислородом кровь, которая, в свою очередь, выводит молочную кислоту из мышц. Они полностью расслабляются, что позволяет вам проще растягиваться, с каждым разом повышая нагрузку и не боясь травм», — объяснила Рождественская.

Зачем делать растяжку

Экспертов как ни послушай, любой шаг влево или вправо закончится травмой. Ну и зачем тогда себя так мучить? На самом деле пользы от растяжки куда больше, чем кажется.