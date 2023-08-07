4 вещи, которые нельзя делать в жару

На центральный регион России обрушилась жара. Столбики термометра в Москве поднялись до 30 градусов.

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Люди справляются с жарой по-разному: кто-то предпочитает пережидать ее под кондиционером, кто-то чаще посещать бассейн, а кто-то уезжать на дачу.

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Так или иначе в период жаркой погоды многие люди допускают ошибки, которые чреваты серьезными последствиями. Прежде всего для здоровья. Подробнее об этих ошибках – в материале "Рамблера".

Пить сладкую газировку

В жару так и тянет выпить ледяную сладкую газировку. Но поддаваться этому желанию не стоит. Сахар не способствует утолению жажды. Напротив – лишь провоцирует желание пить еще больше за счет того, что подсластитель из напитков крайне быстро проникает в кровь.

В жару это чревато обезвоживанием и проблемами с почками. Именно поэтому, утоляя жажду, важно отдавать предпочтением напиткам без сахара – воде или чаю.

Хранить воду в пластике

Пластиковые бутылки изготавливаются из полиэтилентерефталата (ПЭТ) или поликарбоната. При нагреве эти вещества выделяют вредный для здоровья бисфенол А, а ПЭТ также выделяет сурьму. Бисфенол способен привести к гормональному сбою, а сурьма является токсичным микроэлементом.

Даже если в квартире довольно жарко при комнатной температуре эти вещества не будут выделяться. Для того, чтобы они начали отравлять воду, пластиковые бутылки должны находиться при экстремальных температурах: например, в закрытой машине на солнцепеке.

Использовать вентилятор в сильную жару

Не у всех людей есть возможность установить дома кондиционер, поэтому многие во время жары спасаются вентилятором. Это устройство стоит недорого, но значительно облегчает жизнь в жаркую погоду.

Однако с вентилятором стоит быть осторожнее. Если температура в квартире поднялась до +35 и выше, эффект от устройства будет прямо противоположный. Вентилятор будет обдувать тело горячим воздухом, что может увеличить прирост тепла и спровоцировать тепловое переутомление.

Пить алкоголь