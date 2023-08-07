С чего начать тренировки пожилым людям: 5 правил
Спорт не имеет ограничений по возрасту – пожилые люди тоже могут им заниматься. С помощью физической активности можно замедлить возрастные изменения, предотвратить развитие некоторых болезней и держать тело в тонусе. Но если ранее человек был с тренировками на «Вы», то в начале пути ему необходимо придерживаться нескольких правил. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала врач превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева.
«Правило «маленьких шагов» – не надо стремиться сразу покорить Эверест! Даже если цель – участие в марафоне, начинать лучше с прогулок вокруг парка. Важно помнить – путь в тысячу миль начинается с одного шага», – пояснила врач.
Второе правило – чувствовать радость в движении. Зубарева призывает выбирать занятия, которые поднимают настроение. Это могут быть даже танцы под дождем. Не нужно зацикливаться на фразе «я должен» – в голове должна быть установка «я хочу».
Отдых является неотъемлемой частью тренировок – это третье правило. Телу в любом возрасте нужно восстановление, поэтому важно соблюдать цикличность: нагрузка – отдых – нагрузка.
Четвертое – отслеживание прогресса. Ведение дневника тренировок, фиксирование пройденных маршрутов в трекере, периодические взвешивания помогают визуализировать и конкретизировать результат. К тому же все это мотивирует, добавила специалист.
«Хвалите себя! Этот пункт по смыслу совпадает с пунктом «Отдых». За правильные шаги к здоровью нужно себя награждать. Можно, например, сходить в кино или на массаж, угостить себя десертом. Положительная эмоция хорошо закрепит полезную привычку», – заключила доктор.