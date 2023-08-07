С чего начать тренировки пожилым людям: 5 правил

Спорт не имеет ограничений по возрасту – пожилые люди тоже могут им заниматься. С помощью физической активности можно замедлить возрастные изменения, предотвратить развитие некоторых болезней и держать тело в тонусе. Но если ранее человек был с тренировками на «Вы», то в начале пути ему необходимо придерживаться нескольких правил. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала врач превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева.