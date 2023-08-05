Невролог назвала 4 привычки для крепкого сна

Многие испытывают проблемы со сном, и в долгосрочной перспективе это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Невролог Екатерина Демьяновская назвала 4 привычки, которые помогут наладить сон.

© Unsplash

Дневник

Проблемы со сном могут возникать из-за стресса, тревожности и навязчивых мыслей. Чтобы расслабиться, можно вести дневник, в который вы будете записывать негативные мысли. Таким образом вы очистите голову и сможете расслабиться. Также рекомендуется прописать планы на следующий день. Так вам покажется, что будущее не такое непредсказуемое, объясняет Демьяновская.

Упражнение

Когда вы уже легли в кровать, можно сделать упражнение на расслабление. Для этого нужно поочередно напрягать и расслаблять части тела от конечностей до макушки. Так вы сможете убрать зажимы, которые накопились за день.

Настройка режима

У каждого человека есть индивидуальный режим дня, и его соблюдение поможет чувствовать себя лучше и решить проблемы со сном. Несмотря на то что в среднем организму нужно 7–8 часов сна в день, у некоторых людей эти цифры могут сильно различаться. Стоит индивидуально подобрать время, в которое вы встаете и ложитесь.

Маска для сна