Невролог назвала 4 привычки для крепкого сна
Многие испытывают проблемы со сном, и в долгосрочной перспективе это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Невролог Екатерина Демьяновская назвала 4 привычки, которые помогут наладить сон.
Дневник
Проблемы со сном могут возникать из-за стресса, тревожности и навязчивых мыслей. Чтобы расслабиться, можно вести дневник, в который вы будете записывать негативные мысли. Таким образом вы очистите голову и сможете расслабиться. Также рекомендуется прописать планы на следующий день. Так вам покажется, что будущее не такое непредсказуемое, объясняет Демьяновская.
Упражнение
Когда вы уже легли в кровать, можно сделать упражнение на расслабление. Для этого нужно поочередно напрягать и расслаблять части тела от конечностей до макушки. Так вы сможете убрать зажимы, которые накопились за день.
Настройка режима
У каждого человека есть индивидуальный режим дня, и его соблюдение поможет чувствовать себя лучше и решить проблемы со сном. Несмотря на то что в среднем организму нужно 7–8 часов сна в день, у некоторых людей эти цифры могут сильно различаться. Стоит индивидуально подобрать время, в которое вы встаете и ложитесь.
Маска для сна
Для того чтобы заснуть, организм вырабатывает гормон меланин. Он производится только в темноте, поэтому важно обеспечить себе соответствующие условия перед сном. Если такой возможности нет, то можно использовать маску для сна, передает doctorpiter. Важно, чтобы она была удобной и не мешала процессу засыпания.