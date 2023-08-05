Как прыжки на скакалке каждый день могут изменить вашу жизнь

Дэн Уитмер — автор видеоблога про спорт и путешествия. Этим летом он решил провести необычный спортивный челлендж, который изменил его подход к физической нагрузке.

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Дэн поставил себе цель: прыгнуть на скакалке 100 000 раз за месяц. Для этого ему необходимо было упражняться 40-45 минут каждый день. По словам блогера, уже в первые дни он осознал, что это будет не просто. До начала челленджа Дэн думал, что скакалка станет для него передышкой после регулярных сложных физических нагрузок, но оказалось все наоборот:

4000 прыжков в день, сначала я подумал, это не так уж много. Но когда вы делаете это регулярно, и делаете с правильной техникой, это оказывается гораздо сложнее.

После окончания челенджа Дэн пришёл к интересному выводу. По его словам, телу было непросто первый две недели, но он не сдавался, и продолжал прыгать. К концу месяца он стал воспринимать тренировки по-другому: