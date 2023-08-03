Врач назвал защищающее от гипертонии упражнение

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как предотвратить развитие гипертонии. В посте, опубликованном в Telegram, он назвал эффективное упражнение, которое защищает от этого заболевания.

Мясников заявил, что выполнение планки поможет снизить риски развития гипертонии, а также вылечить это заболевание на начальной стадии. Как уточнил врач, о пользе этого упражнения он узнал из статьи в Британском журнале спортивной медицины.

По его словам, наибольшую эффективность в борьбе с гипертонией показали планка сидя у стены, планка лежа, а также боковые планки.

Ранее Мясников призвал россиянок в возрасте от 16 до 45 лет принимать фолиевую кислоту, которую назначают женщинам, планирующим беременность. Он отметил, что беременность зачастую случается неожиданно, поэтому всем женщинам детородного возраста следует принимать этот препарат.