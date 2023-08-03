Что можно и нельзя делать с брекетами

Ношение брекетов накладывает ряд ограничений на повседневную жизнь пациентов. «ФедералПресс» разбирался в том, с какими нюансами приходится сталкиваться людям, поставившим ортодонтический аппарат.

© РИА "ФедералПресс"

Чем питаться и какие напитки можно употреблять

Видео дня

В первые дни после установки брекетов рекомендуется придерживаться мягкой диеты – до тех пор, пока зубы не привыкнут к новым ощущениям. Идеально подойдут каши, крем-супы, овощные и мясные пюре, кисломолочные продукты.

После того как период адаптации закончится, можно вернуться к привычному рациону. Однако все-таки придется исключить некоторые группы продуктов:

Очень твердую пищу – сухари, сушки, семечки, орехи. Не стоит употреблять жесткие овощи и фрукты (к примеру, сырая морковь или недозревшие яблоки), мясо с костями или хрящами. Они могут сместить дугу аппарата и спровоцировать поломку или отклейку брекетов.

Осторожнее следует относиться к липкой пище, нельзя есть карамель, нугу, сухофрукты, сдобную выпечку, кукурузные хлопья, чипсы, ириски и жвачки. Такая пища приклеивается к зубам и забивается в труднодоступные места, способствуя размножению бактерий.

Если у пациента стоят керамические и пластиковые системы, то следует воздержаться от пигментированных продуктов: чая, кофе, колы, ярких ягод и овощей. Из-за них брекеты могут утратить блеск и внешнюю привлекательность.

Следует учитывать температуру еды и напитков. Не стоит употреблять очень холодную и горячую пищу. Резкие перепады температур приводят к отклейке брекетов.

Из сладкого разрешены муссы, желе, суфле, пастила, йогурты и десерты из бисквита. Газированные напитки пить не запрещено, но лучше делать это как можно реже.

Можно ли с брекетами заниматься спортом

Заниматься спортом при ношении брекет-системы разрешено, однако стоит пользоваться капой, если есть риск «получить по зубам» во время занятий боксом, борьбой или игр с мячом.

Можно ли ходить в баню и сауну с брекетами

Нет противопоказаний к тепловым процедурам в этом случае. Можно ходить в баню, сауну, принимать горячие ванны и купаться в термоисточниках.

Курение и брекеты

Рекомендуется прекратить курить, потому что табачные смолы оседают на зубах, дуге и замочках систем. К липким поверхностям быстрее налипают микробы. Это в разы повышает риски развития кариеса и воспаления десен у «брекетоносцев».

Из-за разницы температур между воздухом и горячим табачным дымом эмаль покрывается микротрещинами. В них просачиваются пигменты пищи, которые вызывают потемнение зубов. Сигаретные смолы окрашивают клей вокруг замочков и сами брекеты, если они изготовлены из керамики или пластика.

После снятия брекетов зубы курильщиков выглядят пятнистыми – как шахматная доска, потому что под брекетами эмаль остается светлой, а вокруг замочков покрывается желтым налетом.

Мешают ли брекеты игре на духовых инструментах

Брекет-система плотно приклеивается к зубам и не нарушает работу мышечного аппарата.

Безопасно ли с брекетами делать МРТ

Делать МРТ запрещено, если в теле имеются незафиксированные металлические элементы – например, осколки пуль, кардиостимулятор или хирургические клипсы. Они могут смещаться в сторону магнита томографа, повреждая окружающие ткани, и вызывают боль. Однако к брекетам это не относится. Они очень плохо притягиваются магнитом и крепко закрепляются на поверхности зубов.

Можно ли в брекетах лечить зубы и делать профгигиену