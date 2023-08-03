5 самых популярных вопросов стоматологу

Каждый из нас хотя бы раз в жизни бывал на приёме у стоматолога – например, во время плановых осмотров в школе, которые помнят и дети 80-х, и дети 90-х. Но вот мы выросли, и теперь сами решаем, ходить к стоматологу или нет, а если ходить – то какие вопросы ему задавать.

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На 5 самых частых и популярных вопросов ответил кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, стоматолог, пародонтолог Магомед Уматгиреевич Дахкильгов.

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1. «А можно не лечить?»

Всё-таки страх перед стоматологом и его наводящими ужас инструментами въелся в нашу память очень глубоко. Можно только позавидовать современным детям, для которых разработаны техники адаптационного приёма, способ безстрессового лечения и т.д.

Наверняка отношение наших детей к зубным врачам будет намного проще, чем у тех, кто пережил стоматологию 90-х или тем более лечение в советские годы.

Именно поэтому часто пациенты спрашивают, а можно ли не лечить зуб, имею в виду, разумеется, работу стоматолога бормашиной и все сопутствующие ощущения от этого.

Но тут можно порадовать тех, кто ходит на профилактические осмотры регулярно: сейчас уже есть инфильтрационные методики лечения кариеса на ранней стадии – без бормашины. Участок с кариозным пятном обрабатывается специальными инфильтратами, которые запечатывают дентинные канальцы и тем самым останавливают кариозный процесс.

2. «Это очень больно?»

Без анестезии – очень! Лечить зубы без обезболивания, как это нередко практиковали врачи СССР из-за отсутствия безопасных обезболивающих (те, что были в их распоряжении, негативно влияли на сердце) – это очень, очень больно. Поэтому в современной стоматологии огромное внимание уделяют методикам обезболивания.

Сейчас в клиниках применяется целый ряд препаратов – эффективных и безопасных, обеспечивающих полное обезболивание. Для будущих мам стоматологи подбирают препараты с уменьшенным содержанием адреналина. Есть свои линейки анестетиком и для детей.

Ну а те, кто очень боится боли или других ощущений, могут попробовать лечение в условиях седации. Это погружение пациента в медикаментозный сон, при котором человек не ощущает ни страха, ни паники, нет никаких негативных эмоций или воспоминаний. Всё лечение проходит под контролем врача-анестезиолога. Пациент просто просыпается через некоторое время – и обнаруживает, что всё лечение завершено.

3. «А почему так дорого?»

Не будем лукавить, вопрос цены, особенно в текущих реалиях, стоит очень остро.

Тут надо понимать, что, во-первых, в стоматологии есть и недорогие процедуры: кстати, к их числу относится профессиональная комплексная гигиена, один из лучших и самых эффективных методов профилактики кариеса. Во-вторых, для стоматологов и клиник принципиален вопрос оказания качественной и безопасной стоматологической помощи.

Соответственно, удешевление процесса за счёт закупки дешёвых имплантов, композитов для пломбирования, других материалов и инструментов, отказ от современных аппаратов для диагностики и лечения – всё это приведёт к тому, что результат лечения заметно ухудшится, а срок службы пломб и коронок резко сократится.

4. «А как долго будет результат?»

Естественно, мало кто хочет лечить один и тот же зуб по два-три раза, да и установка импланта несколько раз в одно и то же место – это перспектива, не вызывающая восторга.

Итак, сколько же прослужит стоматологическая конструкция?

Это зависит от её качества и типа:

для современных светоотвреждаемых пломб срок службы составляет 6-7 лет;

для вкладок из керамики или металлокерамики (микропротезы, аналог пломб) – около 12-15 лет;

для керамических коронок – от 15 лет;

для циркониевых – от 20-25 лет;

на импланты премиум-класса производители дают пожизненную гарантию;

на импланты бизнес-сегмента – гарантию в 25-30 лет.

Особняком стоят эстетические манипуляции. Так, виниры прослужат при правильном уходе до 12-15 лет, а результат отбеливания может сохраняться от 1 года до нескольких лет.

5. «Можно ли сделать красиво?»

Этот вопрос волнует в первую очередь пациентов, у которых есть проблемы в зоне улыбки, но в целом современные стоматологические материалы предназначены для того, чтобы максимально точно воссоздавать естественную эстетику улыбки.

Сейчас в руках стоматологов – огромные палитры композитов и керамических масс, которые позволяют воссоздавать любой природный оттенок эмали. Впрочем, помимо 16 натуральных оттенков, если и 4 экстремально белых – для тех, кто хочет максимально белую улыбку.

Что же касается виниров и коронок – то есть много разновидностей формы и высоты, для разных типов улыбки, так что стоматолог сможет подобрать для пациента любой вариант: от самого натурального до такого, как у Барби.

Бонусный вопрос: «Зачем нужна гигиена в клинике?»

Стоматологи очень часто поднимают этот вопрос после осмотра и лечения. Профессиональная комплексная гигиена помогает уберечься от кариеса и продлить срок службы всех стоматологических конструкций именно потому, что во время этой процедуры врач делает то, что пациент не сможет сделать дома.

Во-первых, это ультразвуковое удаление налёта с корней зубов, т.е. под дёснами, куда не добирается ни щётка, ни ирригатор, ни зубная нить. Этот налёт – постоянно работающая столовая для патогенной микрофлоры. Она там ест, а потом выделяет кислоты, разрушающие эмаль и вызывающие воспаления дёсен.

Во-вторых, чистка аппаратом Айр Флоу помогает не просто снять налёт над дёснами, но и удалить его из межзубных промежутков, причём после этой процедуры на зубах не остаётся бактериальной плёнки, в отличие от чистки щёткой.

В-третьих, эмаль обрабатывается фторлаком – для укрепления и питания необходимыми элементами. Наконец, в-четвёртых, полировка эмали придаёт зубам красивый блеск и мешает налёту закрепиться на гладкой поверхности.

Так что посещение профгигиены раз в полгода – это отличное вложение в счастливое будущее вашей полости рта.