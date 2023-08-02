Сегодня часто рекламируют различные детокс-программы как способ очистить организм от "токсинов". Однако научных доказательств пользы детокса для здоровья нет.

Наш организм обладает естественной системой выведения токсинов. За это отвечают печень, почки, легкие и кишечник. Органы постоянно фильтруют кровь и выводят различные вредные вещества.

Такие процедуры, как очищение кишечника, голодание или специальные диеты не ускоряют выведение токсинов. Более того, такие экстремальные методы могут навредить здоровью, если проводить их без контроля врача.

Лучше соблюдать здоровый образ жизни и придерживаться разнообразного рациона. Употреблять больше фруктов, овощей, пить достаточное количество воды. Тогда наш организм сам эффективно справится с выведением шлаков. А "детокс" можно считать лишь маркетинговым ходом, не имеющим научного обоснования.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.